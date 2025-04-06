Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги, после сегодняшнего массированного обстрела Украины, необходимо максимально усилить давление на государство-террорист.

Исходя из слов Сибиги, российская баллистика ударила по Киеву и ряду других городов. Кроме того, рои идентичных боеприпасов и дронов-камикадзе, «вторая армия мира» нацелила на многие украинские регионы, а также сбросила авиационную бомбу на многоэтажный жилой дом в Купянске, вследствие чего пострадало мирное население.

Руководитель отечественного внешнеполитического ведомства подчеркнул: в качестве ответа на предложения администрации США, касающиеся полноценного прекращения огня, страна-агрессор только запускает новые волны ракет, ударных беспилотников и бомб по Украине и ее народу.

Сибига акцентировал:

Время усиливать давление на Москву.

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