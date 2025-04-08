Во вторник, 8 апреля, день ангела у Марии, Ивана и Сергея, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» рассказывает о значении одного из самых популярных женских имен в мире – Мария:

Мария (с древнееврейского «возлюбленная») – надежный, порядочный, чуткий, милосердный человек, который всегда готов протянуть руку помощи и может пожертвовать своими интересами ради близких. В то же время эта женщина чувствует лукавство и не позволит пользоваться собой.

Обладательница этого имени не карьеристка, ее приоритет – семья. Однако она способна преуспевать в любой сфере деятельности.

При выборе мужчины руководствуется не эмоциями и чувствами, серьезно подходит к вступлению в брак. Выйдя замуж, будет хорошей женой и замечательной хозяйкой.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: делать уборку, строить планы на будущее, ходить на рыбалку или охоту, отказывать в помощи, обижать людей или животных, переедать, лениться, заниматься рукоделием, устраивать застолья, развлекаться, уходить далеко от дома без большой нужды, спать днем.

Кроме того, сегодня нужно избегать ссор и провокаций – иначе конфликты негативно отразятся на здоровье. Также не рекомендуется оставлять дела незавершенными и браться за новые задачи.

Ранее мы говорили об именах Евдокия и Даниил.