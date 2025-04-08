На Купянском направлении российские оккупанты продолжают попытки перемещения на западный берег Оскола. На днях захватчики в очередной раз потерпели серьезную неудачу при форсировании реки, как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица», информирует издание «НБН».

Военные рассказали, что российские «освободители» на боевой машине пехоты попытались пересечь водоем в районе села Масютовка Двуречанского района. Однако оккупанты не достигли цели: БМП-2 вместе с экипажем ушли ко дну реки.

В ОСУВ «Хортица» также сообщили, что на Купянском направлении Силы обороны Украины успешно отбили пехотные атаки ВС РФ вблизи сел Богуславка и Загрызово Изюмского района.

Отметим, что в последнее время на Лиманском направлении обострилась ситуация. В 60-й ОМБр рассказали, какую тактику штурмов применяют российские захватчики на этом участке фронта.