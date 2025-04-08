В пресс-службе 3-й ОШБр сообщили, что на Луганщине бойцы 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов Третьей штурмовой за день «разнесли» полбатальона ВС РФ, информирует издание «НБН».

Военные рассказали, что в зоне ответственности подразделения российские захватчики начали штурмовые действия сразу на участках трех батальонов бригады. Оккупанты рассчитывали отбить позиции, которые они потеряли в селе Надия.

Однако своей цели «освободители» не достигли: по ним начали работать артиллеристы и подразделения FPV-дронов, а пехота вступила в огневой контакт с врагом на земле.

В результате боевой работы Третьей штурмовой за день на этом участке фронта 143 бойца «второй армии мира» стали «грузом 200», а 86 захватчиков получили ранения. Кроме того, воины 3-й ОШБр не дали оккупантам восстановить утраченные или занять новые позиции.

Как сообщалось, на Купянском направлении БПМ-2 с россиянами внутри затонула про попытке врага форсировать реку Оскол. В ОСГВ «Хортица» рассказали подробности провала оккупантов.