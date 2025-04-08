В НЭК «Укрэнерго» обратили внимание на то, что в последние дни в СМИ и Telegram-каналах активно распространяются сообщения о возможном возвращении графиков, пишет «НБН».

В компании опровергли соответствующую информацию, подчеркнув, что никакие меры ограничения на потребление электроэнергии пока не применяются. В частности, отключения не прогнозируются на среду, 9 апреля.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что реальная необходимость в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, учитывая продолжение ремонтных работ на энергообъектах.

Также в связи с похолоданием жители Украины начали чаще использовать обогреватели, что также способствует увеличению потребления электроэнергии из общей сети.

Ситуацию дополнительно усложняет снижение эффективности работы домашних СЭС из-за облачной погоды. Во вторник, 8 апреля по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был на 2,3% выше, чем в это же время в понедельник.

В компании призвали бытовых потребителей, бизнес и промышленность уменьшить одновременное использование нескольких мощных электроприборов с 08:00 до 21:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать отключений света.

Отметим, жителей столицы информируют о возможных изменениях на сайте ДТЭК Киевские электросети и в приложении «Киев Цифровой».

Необходимые данные для потребителей на Киевщине публикуют на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в Нацбанке объяснили резкое повышение цен на продукты в прошлом месяце.