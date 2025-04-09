Главком ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua заявил, что оккупационные войска РФ фактически начали наступление на Сумщину и Харьковщину, о котором президент Владимир Зеленский предупреждал в конце прошлого месяца.

Генерал сообщил, что цель ВС РФ – создать буферную зону на территории этих регионов, а также в Черниговской области, пишет издание «НБН».

Руководитель ЦПД в своем Telegram-канале уточнил заявление военачальника, призвав не путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом.

По его словам, захватчики действительно давно активизировались в этих регионах. Однако сейчас нельзя говорить о наступлении армии страны-агрессора на областные центры.

Коваленко добавил, что не стоит перекручивать слова военных, а нужно их правильно толковать.

Как сообщалось, директор Defense Express Сергей Згурец оценил угрозу наступления российских оккупантов на Сумы.