Ранее в НЭК «Укрэнерго» опровергли заявления СМИ о том, что в стране могут вернуться к стабилизационным отключения света, учитывая рост потребления электроэнергии в связи с похолоданием и ночными заморозками. На четверг, 10 апреля, компания ограничения не планирует.

В среду, 9 апреля, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии был на 1,1% выше, чем в это же время во вторник, сообщает издание «НБН».

В «Укрэнерго» напомнили, что на пострадавших от массированных атак ВС РФ энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, поэтому сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

Бытовых и промышленных потребителей призывают ограничить использование мощных электроприборов в период с 08:00 до 21:00. Это поможет снизить нагрузку на энергетическую систему и избежать отключений света.

Напомним, мобильное приложение «Киев Цифровой» и сайт ДТЭК Киевские электросети – источники актуальной информации об энергоснабжении для жителей столицы. Потребителей в регионе информируют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

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