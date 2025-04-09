В среду, 9 апреля, по данным ресурса meteoagent, ожидается сильная магнитная буря (K-index 5). Возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью может оказывать негативное влияние на самочувствие людей.

Сегодня в зоне риска метеозависимые, а также те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, мигрень и хронические расстройства нервной системы, пишет издание «НБН».

В этот день необходимо особо следить за своим самочувствием, поскольку магнитные бури могут вызвать изменения в вегетативной нервной системе, что проявляется в виде общей усталости, повышения или снижения АД, головных болей.

Также сегодня могут обостриться хронические проблемы со здоровьем, снизиться концентрация, возникнуть сонливость или бессонница, раздражительность и тревожность.

Чтобы помочь организму, важно поддерживать стабильный распорядок дня, избегать переутомления и стрессов, пить достаточное количество воды, обеспечить качественный отдых ночью и больше находиться на свежем воздухе. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, энергетики и кофе.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ на минах оккупантов подорвались более 1150 жителей Украины.