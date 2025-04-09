Генерал в интервью изданию LB.ua прокомментировал один из острых вопросов в украинском обществе – демобилизацию для военных, которые защищают страну с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, пишет «НБН».

Отвечая на вопрос, насколько реалистичен сценарий возвращения домой воинов, которые служат с 2022 года, главком ВСУ заявил, что Украина потеряла бы в один момент около трети Сил обороны, если бы было принято решение о демобилизации.

По его словам, в прошлом году в Верховной Раде обсуждалась возможность включения демобилизации для защитников, которые воюют с оккупантами три и более года, в закон о мобилизации. Военачальник отметил, что тогда выяснилось, что около 350 000 бойцов уволились бы сразу и вернулись домой с фронта – это треть личного состава Сил обороны.

Также генерал рассказал, что все данные о мобилизации в Украине являются конфиденциальными, чтобы эта информация не попала к врагу. Сырский добавил, что РФ имеет мобилизационный ресурс в 20 миллионов человек, ежемесячно она пополняет оккупационную армию Путина на 8-9 тысяч бойцов за счет контрактников.

Напомним, генерал прокомментировал статью американского издания о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году.