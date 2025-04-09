Военачальник в интервью LB.ua прокомментировал большую статью NYT о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. В материале американского СМИ сказано, что, как планировал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, основной целью операции должен был стать Мелитополь, на этом направлении сконцентрировали 12 бригад и множество вооружения, пишет «НБН».

По словам журналистов, контрнаступление провалилась, поскольку Сырский внес свои коррективы – генерал захотел отбить у россиян Бахмут. В результате силы и ресурсы, подготовленные для операции, были распределены, и неудача постигла защитников на двух направлениях.

Военачальник утверждает, что опубликованное западным СМИ не соответствует действительности. По его словам, он узнал много нового о том, что якобы говорил и делал.

Главком ВСУ отметил, что контрнаступление в районе Бахмута проводилось с меньшими силами и средствами, чем указано в материале The New York Times. Поэтому защитникам не хватило ресурсов для достижения успеха, в частности они не смогли перерезать три основные логистические пути врага – дороги на Горловку, Попасную и Дебальцево, чтобы заставить оккупантов отступить.

Напомним, руководитель ЦПД уточнил слова генерала о начале наступления ВС РФ на Сумщину и Харьковщину.