Военный эксперт в эфире Radio NV рассказал, что ВС РФ весной и летом планируют наступать, в частности на Сумщине и Харьковщине. По его мнению, на этих направлениях могут быть самые большие попытки врага продвинуться, информирует издание «НБН».

Гетьман напомнил о заявлении главкома ВСУ Александра Сырского, который сообщил, что наступление армии Путина в Сумской и Харьковской областях фактически началось. Он объяснил, что это не такое наступление россиян, как было в начале полномасштабной войны, просто захватчики усилили давление на приграничные регионы деятельностью ДРГ и увеличением боестолкновений.

Военный эксперт отметил, что на Сумщине и Харьковщине не будет каких-то блицкригов и больших ударов, войска РФ, скорее всего, прибегнут к тактике ползучей оккупации, чтобы постепенно выйти к областным центрам.

В то же время Гетьман считает, что путинские силы не будут штурмовать Сумы или Харьков, так как увязнут в уличных боях на годы. Россияне могут попытаться подойти к городам вплотную, взять их в полуокружение или держать под огнем артиллерии и минометов.

Ранее слова Сырского о наступлении россиян на Сумскую и Харьковскую области прокомментировал глава ЦПД.