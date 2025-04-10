В связи с удержанием холодной погоды, а также высокой облачностью в большинстве регионов потребление электроэнергии возросло. В четверг, 10 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был на 4,9% выше, чем в это же время в среду.

Ограничения на пятницу, 11 апреля, НЭК «Укрэнерго» не прогнозирует, информирует издание «НБН» со ссылкой на Telegram-канал компании.

Учитывая неблагоприятные погодные условия и проведение ремонтных работ на поврежденных обстрелами объектах критической инфраструктуры, очень важно экономно потреблять электроэнергию.

Для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения отключений света бытовые и промышленные потребители не должны использовать одновременно несколько мощных электроприборов, особенно с 08:00 до 21:00.

За изменениями в энергетической системе жители столицы могут следить:

В приложении «Киев Цифровой»;

На официальных страницах ДТЭК в соцсетях;

На портале ДТЭК Киевские электросети.

Потребителей на Киевщине информируют о ситуации с энергоснабжением на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в ПФУ рассказали, как проверить пересчет размера субсидий в марте.