Заместитель главы ОПУ в интервью агентству Reuters сообщил, что в конце апреля или в мае российские оккупационные войска активизируют наступления на фронте, информирует издание «НБН».

По его словам, приоритетным направлением во время весенней кампании для «второй армии мира» станет Покровск. Палиса считает, что также российские захватчики начнут активнее атаковать в районе Лимана, Купянска, Новопавловки и Запорожья.

Отметим, что в конце марта украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что оккупационная армия Путина готовится к новым наступлениям на Сумщину, Харьковщину и Запорожье. Недавно главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление российских войск на Сумскую и Харьковскую области фактически началось.

Также в интервью представитель Офиса Зеленского ответил, согласится ли Киев сократить численность украинской армии по требованию Москвы.