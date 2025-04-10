Представитель Офиса Зеленского в интервью агентству Reuters заявил, что никто, особенно РФ, не будет диктовать Украине, какую армию она должна иметь. Кроме того, ограничение численности ВСУ или боеготовность войска не будут обсуждаться в ходе мирных переговоров, это «красные линии».

По его словам, это принципиальная позиция Киева, которую украинское руководство донесло до Вашингтона, пишет издание «НБН».

Палиса отметил, что хорошо подготовленные вооруженные силы – лучшая гарантия безопасности для нашей страны после завершения войны. Армия сможет защитить Украину в случае нового вторжения россиян.

Чиновник объяснил, что Кремль добивается сокращения численности ВСУ, чтобы «облегчить себе жизнь в будущем», но Киев не примет это условие агрессора.

Как сообщалось, СМИ указали на регион, который в ближайшее время может стать новой «игровой площадкой» российского диктатора.