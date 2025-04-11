Братчук в эфире YouTube-канала Telеgraf UA ответил, действительно ли российские оккупационные войска могут пойти на Сумы и Харьков. По его словам, если спрашивать оккупантов, они перечислят все города Украины, которые намерены захватить. Однако у ВС РФ должен быть ресурс для проведения таких масштабных операций.

Пресс-офицер отметил, что россияне не расскажут, как они натыкаются на фортификационные сооружения, противодействие защитников, системные контратаки Сил обороны, пишет издание «НБН».

Спикер украинской добровольческой армии «Юг» напомнил, что все это позволило ВСУ стабилизировать фронт под Покровском Донецкой области и на других участках.

Братчук напомнил, что совсем недавно звучали громкие заявления о наступлении армии Путина на Запорожье, когда захватчики активизировались в регионе.

По его словам, нужно исходить из тех реалий, которые есть сегодня: пока что у ВС РФ не хватает ресурсов и возможностей для наступления на Сумы и Харьков.

Напомним, ранее угрозу для Сум и Харькова оценил военный эксперт Алексей Гетьман.