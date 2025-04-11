Артюх в эфире национального телемарафона заявил, что на сегодня войск Российской Федерации на территории области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются зайти на Сумщину.

Начальник ОВА сообщил, что на Сумском и Курском направлениях продолжается защита наших рубежей, пишет издание «НБН».

Также Артюх прокомментировал данные аналитиков DeepState о «серой» зоне в селах Басовка и Журавка. Чиновник рассказал, что ежедневно российские захватчики через эти населенные пункты пытаются проникнуть в Сумскую область и расширить «серую» зону.

Начальник ОВА добавил, что, в частности, в направлении Басовки, о захвате которой 6 апреля заявило Министерство обороны РФ, вражеские штурмы проходят ежедневно, однако Силы обороны успешно ликвидируют захватчиков.

Чиновник добавил, что на сегодня в регионе план эвакуации введен в 190 населенных пунктах, недавно эту зону расширили до 17 километров.

Напомним, военный эксперт оценил угрозу для Сум и Харькова.