В Украине удерживается холодная погода, кроме того, облачность в отдельных областях снизила эффективность работы бытовых СЭС, в связи с чем потребление электроэнергии держится на высоком уровне. В пятницу, 11 апреля, по состоянию на 09:30, он был таким же, как в это время в четверг.

Несмотря на нагрузку на энергетическую систему, НЭК «Укрэнерго» не планирует вводить стабилизационные графики в субботу, 12 апреля. В частности, выходной день пройдет без отключений света в Киеве и области, пишет «НБН».

Гражданам напомнили, что энергосистема страны восстанавливается после масштабных ракетных и дроновых обстрелов. Поэтому задача каждого украинца – экономно потреблять электроэнергию, в частности избегать одновременного использования нескольких мощных электроприборов в период с 08:00 до 21:00.

Всю необходимую информацию о состоянии энергетической системы и изменениях с энергоснабжением оператор системы распределения для потребителей в столице сообщает:

В социальных сетях ДТЭК;

На сайте ДТЭК Киевские электросети;

В мобильном приложении «Киев Цифровой».

Соответствующие данные для потребителей в области всегда доступны на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ответили, есть ли в госбюджете средства на усиление мобилизации.