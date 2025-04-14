Братчук в комментарии «24 каналу» рассказал, что тактика нанесения дроновых ударов по Одессе у российских захватчиков не меняется: сначала беспилотники летят на низкой высоте над поверхностью моря, а потом резко поднимаются вверх на 2-2,5 километра. Такой способ запуска БПЛА усложняет работу мобильно-огневым группам.

По его словам, оккупанты заранее выбирают цели для атаки, в основном россияне бьют по гражданским объектам, информирует издание «НБН».

Как сообщал глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате обстрела города 13 апреля поврежден жилой дом, медучреждение, складское помещение, станция техобслуживания, транспортные средства. На нескольких объектах вспыхнули пожары, спасатели оперативно ликвидировали огонь. Чиновник сообщил о 8 пострадавших.

Спикер украинской добровольческой армии «Юг» отметил, что атака на Одессу была ожидаемой, поскольку в последнее время наблюдалась пауза в обстрелах областного центра, враг сосредоточил свое внимание на других городах.

Напомним, Братчук прокомментировал планы ВС РФ по наступлению на Харьков и Сумы.