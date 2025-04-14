В понедельник, 14 апреля, по новому церковному календарю день ангела у Антона, Валентина, Александра, Ивана и Мартына. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает интересное о характере обладателей имен Антон и Валентин:

Антон (с латинского «вступать в бой») – спокойный, общительный, уравновешенный, смелый, сильный духом, трудолюбивый человек. Антон берется за дело только тогда, когда тщательно изучит ситуацию или вопрос, он привык делать все идеально. Обладатель этого имени стремится посвятить всю жизнь одной сфере деятельности.

В отношениях с женщинами этот мужчина не руководствуется чувствами, опираясь при выборе партнерши на здравый смысл и прагматизм. Вступив в брак, может не построить гармоничные отношения из-за своей влюбчивой натуры.

Валентин (с латинского «здоровый») – человек с сильной волей, который умеет приспосабливаться к обстоятельствам, настойчивый в достижении целей, дружелюбный. Он зависим от чужого мнения, принимает близко к сердцу все, что ему говорят. Обладатель этого имени может достичь успеха в любой сфере деятельности.

Этот мужчина в отношениях идеализирует возлюбленную, что может создать серьезные проблемы, особенно, если женщина стремится к партнерству. В браке старается избегать конфликтов.

Сегодня, согласно народным верованиям, нельзя: ссориться, отказывать в помощи нуждающимся, ходить в гости, обижать животных, особенно птиц, льстить, обманывать, сплетничать, праздновать дни рождения, играть свадьбу, устраивать шумные вечеринки, заниматься тяжелым физическим трудом, выбрасывать еду, охотиться на лисиц и разрушать их норы.

Также в этот день не стоит покупать новые вещи – они прослужат недолго.

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