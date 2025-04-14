В связи с существенным потеплением во всех регионах страны потребление электроэнергии снизилось. В понедельник, 14 апреля, по состоянию на 09:30, оно было на 18% ниже, чем в предыдущий рабочий день – 11 апреля.

Учитывая улучшение ситуации в энергетической системе, НЭК «Укрэнерго» не прогнозирует применение стабилизационных отключений света на вторник, 15 апреля, информирует «НБН».

В компании отметили, что энергосистема страны продолжает восстанавливаться после массированных обстрелов ракетами и дронами, поэтому ситуация с электроснабжением может меняться.

Украинцев призвали по возможности активно потреблять электроэнергию в дневное время – с 10:00 до 17:00. Также рекомендуется перенести использование мощных бытовых приборов на этот период.

Завтра жители Киева и области проведут со светом, однако необходимо следить за официальными сообщениями от оператора распределения системы, чтобы быть в курсе ситуации.

Потребителей в столице информируют:

В мобильном приложении «Киев Цифровой»;

На страницах ДТЭК в соцсетях;

На сайте ДТЭК Киевские электросети.

Для потребителей на Киевщине актуальная информация доступна:

На сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, аналитики показали, как изменились цены на аренду квартир в регионах Украины.