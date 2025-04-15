Во вторник, 15 апреля, по новому стилю день ангела у Анастасии, Василисы, Леонида, Андрея, Федора, Виктора, Трофима и Александра. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о значении и характере одного из самых популярных женских имен – Анастасия:

Анастасия (с древнегреческого «воскресение») – волевая, несокрушимая, трудолюбивая, активная женщина, которая не может усидеть на месте. Хорошо приспосабливается к жизненным обстоятельствам. Обладательница этого имени всегда готова прийти на помощь, склонна сочувствовать и поддерживать, но не позволит помыкать собой.

В работе Настя умеет быстро устанавливать деловые отношения, люди доверяют ей. Ее интересуют профессии, которые позволяет ей помогать кому-то и приносить пользу. Эту женщину не привлекает богатство, карьерные высоты, она способна довольствоваться малым.

Анастасия никогда не останется без внимания противоположного пола. В отношениях она – однолюб, поэтому будет очень внимательно выбирать будущего мужа. Вступает в брак довольно рано. Создав семью, станет преданной и заботливой женой.

В этот день запрещено: вспоминать обиды, петь, танцевать, устраивать шумные развлечения, выяснять отношения, ссориться, оскорблять кого-то, злиться, давать в долг деньги, обрезать деревья, спать на грязной постели, употреблять алкоголь, обижать животных и птиц, вредить пчелам.

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