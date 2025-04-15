Эксперт ISW в комментарии изданию «РБК-Украина» рассказала, что сейчас российские оккупационные силы сосредоточены на продвижении в Донецкой области. Москва стремится захватить полностью Донетчину и Луганщину, пишет «НБН».

По ее словам, россияне будут бороться за взятие под контроль пояса крепостей вдоль линии Славянск-Краматорск-Константиновка. В то же время оккупация этой агломерации, как прогнозирует аналитик, станет вызовом для россиян, потребовав множество оружия и живой силы.

Гарвард утверждает, что после 2025 года, вероятно, «вторая армия мира» не сможет продолжать ведение боевых действий в нынешнем темпе, поскольку сейчас ВС РФ активно проводят пехотные атаки, сопровождающиеся большими потерями.

Кремлю приходится увеличивать размеры выплат для граждан РФ, чтобы набирать достаточное количество людей в армию Путина. В будущем Москва не сможет продолжать усилия по криптомобилизации, учитывая сильное давление на экономику. Возможно, российское руководство будет вынуждено провести частичный принудительный призыв.

Помимо этого, в конце этого или в начале следующего года у РФ иссякнет советский запас оборудования для ВПК. Москва могла бы положиться на КНДР или Иран в вопросе восполнения дефицита, однако в отношениях с этими странами есть определенные ограничения.

Не исключено, что Пхеньян передаст России больше солдат, материальных средств или технику, однако Тегеран ограничен потенциалом его ВПК для предоставления такой помощи.

Как сообщалось, военный эксперт оценил, могут ли ВС РФ усилить наступление в ближайшие месяцы.