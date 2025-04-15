Спикер Госпогранслужбы в эфире национального телемарафона рассказал, что российские захватчики ищут способы защиты от ударов украинских беспилотников. С этой целью враг в Курской области создал «антидроновый коридор», информирует издание «НБН».

По его словам, подразделения Сил обороны, в частности ГПСУ, активно применяют БПЛА для уничтожения оккупантов на территории страны-агрессора. Демченко объяснил, что «антидроновые коридоры» россияне обустраивают для защиты своей техники, которая передвигается этими путями, от украинских атак.

Однако такая тактика ВС РФ не является действенной – защитники все равно продолжают бить по таким коридорам и по группам, которые обустраивают их, лишая захватчиков возможности свободно передвигаться вблизи государственной границы нашей страны.

Как сообщалось, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему враг в Крыму ежедневно переставляет свои корабли.