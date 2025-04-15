Согласно сообщению НЭК «Укрэнерго», потребление электроэнергии в стране соответствует сезонным показателям. Во вторник, 15 апреля, по состоянию на 09:30, оно было на том же уровне, что и в понедельник.

В компании не прогнозируют применение стабилизационных отключений света в среду, 16 апреля, в частности для столицы и Киевской области, информирует издание «НБН».

В то же время украинцев призывают не забывать, что на энергетических объектах после массированных ударов российских оккупантов ракетами и дронами продолжаются аварийно-восстановительные работы. По этой причине ситуация в энергосистеме может меняться.

Граждан призывают использовать мощные электрические приборы в часы наиболее продуктивной работы СЭС – с 10:00 до 18:00.

Всю необходимую информацию об энергоснабжении потребители в Киеве могут отслеживать:

На сайте ДТЭК Киевские электросети;

На страницах ДТЭК в соцсетях;

В приложении «Киев Цифровой».

Потребителям в области сообщают о ситуации в энергосистеме на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в ПФУ показали, как выросли пенсии после индексации в прошлом месяце.