Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитические данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), усредненный размер пенсионного пособия с начала текущего года подрос на 552,06 гривны (на 9,5 процента), до 6 341,11 гривны.

Если провести сравнение со средней пенсией, начисляемой в апреле 2024 года, сумма выплаты выросла на 10,4 процента. Однако, темп инфляции (показатель потребительских цен) в прошлом месяце ускорился до 14,6 процента, в сравнении с идентичным периодом прошлого года, то есть размер реальной пенсии просел, приблизительно, на 4 процента.

Также, не во всех регионах Украины пенсионные пособия пожилых граждан выросли однородно, что можно увидеть на инфографике ниже:

Фото — pfu.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики показывали, как изменились цены на аренду квартир в регионах Украины.