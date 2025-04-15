Американское издание Politico, несмотря на заявление главы Белого дома, который назвал двойной ракетный удар по Сумам «ошибкой россиян», утверждает, что подобные атаки оккупантов имеют четко обозначенную цель, пишет «НБН».

Армия Путина осуществляет такие обстрелы Украины, чтобы ослабить моральный дух ее граждан и склонить общество к давлению на Киев с требованием начать мирные переговоры с Москвой.

Журналисты цитируют военного аналитика и научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова, который объяснил, что агрессор пытается использовать страх гражданских в качестве инструмента политического влияния.

Россияне терроризируют мирное население, чтобы оно заставило Киев согласиться на условия Кремля. Они надеются, что вскоре украинцы направят свою ненависть не на врага, а на руководство их страны. СМИ отмечает, что, однако, как показывает история, подобная стратегия не является эффективной, вызывая обратную реакцию в виде сплочения общества.

МО РФ объяснило атаку на Сумы «ударом по собранию военного командования Украины», обвинив Киев в использовании гражданских в качестве «живого щита». Белесков напомнил, что россияне неоднократно прибегали к подобной риторике, чтобы оправдать обстрелы городов.

Как сообщалось, Братчук рассказал о тактике, которую применили оккупанты в ходе нанесения ударов БПЛА по Одессе.