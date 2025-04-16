В Telegram-канале НЭК «Укрэнерго» сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям: в среду, 16 апреля, по состоянию на 09:30, оно было таким же, как и во вторник.

Учитывая положительную тенденцию, нет необходимости применять отключения света в четверг, 17 апреля, пишет «НБН».

В то же время украинцев призвали не пропускать официальные сообщения от своего оператора распределения, поскольку ситуация в энергетической системе может меняться в связи с проведением ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших от российских ударов ракетами и дронами.

Отметим, что жители столицы всегда имеют доступ к актуальной информации о состоянии энергосистемы в мобильном приложении «Киев Цифровой», на сайте ДТЭК Киевские электросети либо на официальных страницах компании в социальных сетях. Для потребителей в области данные об энергоснабжении доступны на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал, когда компания начнет предоставлять гражданам банковские услуги.