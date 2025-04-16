Представитель ГУР МОУ в интервью японскому медиа NHK заявил, что российское военное руководство рассматривает возможность наступления на Сумщину и Харьковщину. По его словам, не исключено, что командование ВС РФ привлечет к этим атакам северокорейских солдат, информирует издание «НБН».

Черняк отметил, что бойцы КНДР создают серьезную угрозу на поле боя. Они перенимают тактику российских захватчиков на фронте, а также научились применять дроны и использовать радиоэлектронную борьбу.

Представитель военной разведки рассказал, что сейчас потери войск Северной Кореи составляют около 5000 бойцов. Другие 6000 солдат находятся в Курской области и могут привлекаться к участию в боевых действиях. После большого количества «двухсотых» бойцы Пхеньяна изменили тактику и движутся группами по одному или вдвоем.

По его словам, северокорейским солдатам не мешает языковой барьер, они выполняют задачи, даже не общаясь с российскими оккупантами. Черняк допустил, что командование РФ может использовать силы Пхеньяна в наступлении на Сумщину и Харьковщину.

Ранее Сергей Братчук высказался о планах захватчиков начать наступление на Сумы и Харьков.