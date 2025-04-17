Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники, заявило, что Главное управление разведки МОУ вторые сутки под ряд бьет беспилотниками по расположению 112-й гвардейской ракетной бригады ВС РФ. Подразделение, которое причастно к атаке на Сумы, дислоцируется в городе Шуя Ивановской области.

По словам собеседника журналистов, военная разведка для атаки использовала ударные БПЛА «Лютый». Операция, которая стала ответом Украины на обстрел Сум, прошла успешно, информирует «НБН».

Ранее защитники поразили ППД 448-й ракетной бригады в Курской области. Именно это подразделение в Вербное воскресенье, 13 апреля, атаковало областной центр двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». По данным областной прокуратуры, в результате атаки 35 человек погибли, 117 получили ранения.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит захватчикам, которые убивают мирных граждан, подразумевая удар по Сумам.

Как сообщалось, у Буданова ответили, может ли РФ использовать бойцов КНДР в наступлении на Сумщину и Харьковщину.