Как сообщает «НБН», вчера энергопотребление соответствовало сезонным показателям, однако уже сегодня оно снизилось благодаря потеплению и установлению солнечной погоды практически на всей территории страны.

В четверг, 17 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был на 5% ниже, чем в это же время в среду. Учитывая уменьшение энергопотребления из общей сети, НЭК «Укрэнерго» не прогнозирует на пятницу, 18 апреля, отключения света.

В компании заявили, что сейчас украинцам стоит перенести активное энергопотребление в период наиболее эффективной работы СЭС – с 10:00 до 18:00.

На объектах энергетики, пострадавших от вражеских ударов, продолжаются ремонтные работы, поэтому необходимо прилагать усилия к поддержанию стабильной ситуации в энергосистеме. Это поможет избежать применения графиков отключений света.

В случае введения «Укрэнерго» аварийных или стабилизационных ограничений на энергопотребление, жителям столицы сообщат об этом в приложении «Киев Цифровой», на сайте ДТЭК Киевские электросети и на страницах компании в соцсетях. Жителей области проинформируют об изменениях на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в ПФУ объяснили, в каких случаях пенсионерам могут приостановить начисление выплат.