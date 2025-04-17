Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в некоторых случаях «заморозку» начисления пособия можно отменить, но следует заранее знать причины подобной приостановки выделения финподдержки.

В частности, выплату пенсионного пособия могут приостановить, если:

своевременно не пройдена идентификация, и не подтверждена личность получателя;

изменилась фамилия или другие паспортные данные;

получен новый паспорт (после утери/похищения старого документа);

изменился регистрационный номер налогоплательщика (ИНН);

изменился адрес проживания;

особа трудоустроилась/уволилась с работы.

Чтобы избежать «замораживания» начисления государственной финподдержки, гражданину следует написать соответствующее заявление на протяжении 10 дней, лично обратившись в сервисный центр ПФУ или переслать документ, воспользовавшись возможностями web-портала электронных услуг данного социально-пенсионного ведомства.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ показывали, как в Украине выросли пенсии после мартовской индексации.