Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в некоторых случаях «заморозку» начисления пособия можно отменить, но следует заранее знать причины подобной приостановки выделения финподдержки.
В частности, выплату пенсионного пособия могут приостановить, если:
- своевременно не пройдена идентификация, и не подтверждена личность получателя;
- изменилась фамилия или другие паспортные данные;
- получен новый паспорт (после утери/похищения старого документа);
- изменился регистрационный номер налогоплательщика (ИНН);
- изменился адрес проживания;
- особа трудоустроилась/уволилась с работы.
Чтобы избежать «замораживания» начисления государственной финподдержки, гражданину следует написать соответствующее заявление на протяжении 10 дней, лично обратившись в сервисный центр ПФУ или переслать документ, воспользовавшись возможностями web-портала электронных услуг данного социально-пенсионного ведомства.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ показывали, как в Украине выросли пенсии после мартовской индексации.
Добавить комментарий