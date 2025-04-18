В пятницу, 18 апреля, по новому стилю день ангела Тамары, Виктора, Антона, Ивана и Василия, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о характере обладательницы имени Тамара:

Тамара (с иврита означает «финиковая пальма») – человек разносторонних интересов, обаятельная, артистичная, общительная, старательная женщина. Обладательница этого имени тянется к лидерству во всех сферах жизни, иногда может быть очень требовательна к окружающим.

В работе Тамара серьезно и ответственно подходит к выполнению задач, она справится с руководящей должностью, ее интересует продвижение по карьерной лестнице. У этой женщины всегда есть деньги, она не рассчитывает на мужа в вопросе материального обеспечения семьи.

Серьезно подходит к выбору спутника жизни. С первых минут семейной жизни может проявить свой властный характер. Тамара станет прекрасной хозяйкой.

В Страстную пятницу верующие отказываются от любого веселья, праздников и вечеринок, а также соблюдают строгий пост.

Сегодня, согласно народным верованиям, запрещено: работать по дому, в огороде и саду, много спать, выяснять отношения, ссориться с близкими, злословить, оставлять дом надолго без надобности, заниматься тяжелым трудом.

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