Военный эксперт в эфире Radio NV рассказал, что россияне не могут взять Покровск Донецкой области и осознают, что их наступление на этот город «захлебнулось». Теперь вопрос заключается в том, какое теперь направление на фронте станет основным для врага, информирует издание «НБН».

Дикий рассказал, что сейчас одно из самых сложных направлений фронта – Лиманское. Здесь российские оккупанты имеют больше всего успехов. До этого такая ситуация была в районе Купянска на Харьковщине, однако за последнюю неделю все изменилось, Силы обороны провели несколько наступательных операций.

Ветеран АТО объяснил, что на Лиманском направлении у ВСУ не хватает сил и средств для сдерживания натиска захватчиков. По его словам, возникает вопрос, есть ли у Украины возможность перебросить на этот участок дополнительные войска без риска проседания фронта.

Как сообщалось, в 3-й ОШБр рассказали о тактике, с помощью которой бригада освободила село Надия на Луганщине.