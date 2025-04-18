Бывший советник мариупольского мэра рассказал «24 каналу», что в ночь на пятницу, 18 апреля, в районе города гремели взрывы – беспилотники атаковали базу российских «освободителей» в поселке Никольское, информирует издание «НБН».

По его словам, в результате прилета БПЛА пострадали минимум 10 захватчиков, их госпитализировали. Также поврежден транспорт оккупантов, по меньшей мере 3 единицы.

Россияне пытались «прикрыть» свою базу станцией скорой помощи, которая находится рядом, однако дроны смогли поразить вражеский объект. Сейчас они готовятся к эвакуации и могут «переехать» на другое место неподалеку.

Андрющенко отметил, что захватчики сбивали беспилотники, их обломки упали и повредили частные дома.

Руководитель Центра изучения оккупации добавил, что эта атака БПЛА была первой за последние 6 месяцев по территории Мариупольского района, а в районе поселка Никольский таких прилетов не было больше года.

Напомним, по данным СМИ, ГУР МОУ два дня под ряд било дронами по месту дислокации 112-й бригады ВС РФ, которая причастна к обстрелу города Сумы 13 апреля.