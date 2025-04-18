Благодаря удержанию теплой и солнечной погоды на всей территории страны, а также эффективной работе бытовых СЭС электропотребление демонстрирует тенденцию к понижению, информирует «НБН».

По данным НЭК «Укрэнерго», в пятницу, 18 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был на 9,3% меньше, чем в четверг. Учитывая положительную тенденцию, применение стабилизационных отключений света на субботу, 19 апреля, не прогнозируются.

В случае введения графиков ограничений на потребление электроэнергии, жители столицы смогут их найти в приложении «Киев Цифровой» и на сайте ДТЭК Киевские электросети. Жители Киевщины имеют доступ к этой информации на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ситуация с энергоснабжением может меняться в связи с проведением ремонтных работ на объектах энергетики, пострадавших от российских атак.

В компании просят украинцев планировать использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 18:00. Это поможет уменьшить энергопотребление из общей сети.

Как сообщалось, Нацбанк ухудшил инфляционный прогноз на этот год.