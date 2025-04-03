Немногие знают, что распространенная фраза на украинском языке «пішли на каву», которой кого-то приглашают в кафе выпить любимый напиток и пообщаться, не является грамматически корректной, пишет издание «НБН».

В украинском языке глагол «пішли» – форма прошедшего времени, которая указывает на действие, которое уже состоялось. Например: «Зранку ми пішли до лікаря».

Поэтому правильно использовать глаголы в повелительном наклонении, которые побуждают к действию, то есть приглашение пойти в кафе должно звучать так:

Ходімо на каву!

Ходімо випити кави!

Може вип’ємо кави?

Запрошую тебе на каву!

Стоит запомнить эти классические и правильные варианты, чтобы сделать свою речь грамотной и приятной для собеседников.

Отметим, что на украинском языке правильно называть посуду для приготовления кофе «кавник», а напиток «лате» имеет мужской род.

Напомним, ранее мы называли три варианта, как правильно на украинском языке сказать «благополучие».