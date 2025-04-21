21 апреля наступает Светлый понедельник – следующий день после Пасхи, начало Светлой недели. Сегодня действуют соответствующие запреты: нельзя играть свадьбу, венчаться, поминать умерших, грустить, унывать, плакать, носить грязную или порванную одежду, заниматься тяжелым физическим трудом, домашними делами, гулять в лесу, отказывать в помощи или прощении.

Также наши предки верили, что в этот день не стоит пересказывать сны – они могут стать вещими, мыть пол или выливать воду на улицу без надобности – можете навлечь беду, информирует издание «НБН».

21 апреля по новому стилю день ангела у Дениса, Якова, Алексея, Федора, Ивана, Александра, Николая и Максима. Раскрываем значение и характер популярного мужского имени Денис:

Денис (с греческого означает «посвященный Дионису») – активный, добродушный, веселый человек, который с легкостью находит друзей. Этот мужчина предпочитает принимать решения на ходу, если его постигает неудача, редко переживает по этому поводу.

В работе обладателю этого имени предпочтительнее занимать руководящую должность – благодаря лидерским качествам он сможет организовать деятельность своих подчиненных.

Денис сможет сохранить брак, если женится в зрелом возрасте. Он не любит решать бытовые вопросы, поэтому эти заботы лягут на плечи жены. Любит детей, но особо заниматься их воспитанием не будет.

Напомним, мы рассказывали о характере обладательницы имени Тамара.