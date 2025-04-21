В понедельник, 21 апреля, и во вторник, 22 апреля, ожидаются мощные магнитные бури (K-index 6), согласно прогнозу ресурса meteoagent, информирует издание «НБН».

Учитывая, что солнечная активность достигла красного уровня, самочувствие метеочувствительных людей в эти дни может значительно ухудшиться. Кроме того, есть риск обострения хронических заболеваний.

Сегодня и завтра у вас могут возникнуть такие симптомы: перепады настроения, головная боль, учащенное сердцебиение, тошнота, скачки артериального давления, сонливость или бессонница, тахикардия, головокружение, слабость, боль в сердце/животе/суставах/мышцах, иногда высокая температура.

По советам врачей, лучшее лекарство от плохого самочувствия во время сильных магнитных бурь – крепкий сон, отдых, прогулки на свежем воздухе, минимизация стрессов, отказ от острой и жирной пищи, а также алкоголя, энергетиков и кофе.

Отметим, что самые точные прогнозы геомагнитной активности те, которые сделаны на день вперед.

Ранее мы рассказывали, какие запреты действуют в Светлый понедельник, 21 апреля, и кто в этот день празднует именины.