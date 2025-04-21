По данным НЭК «Укрэнерго», энергопотребление в стране снизилось. На территории страны удерживается солнечная и теплая погода, кроме того, сегодня по решению отдельных работодателей был нерабочий день. В понедельник, 21 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 12,6% меньше, чем в пятницу.

Учитывая положительную тенденцию, в компании не прогнозируют на вторник, 22 апреля, отключения света, пишет издание «НБН».

Отметим, что ситуация в энергосистеме может меняться, учитывая проведение аварийно-восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших от обстрелов.

Поэтому необходимо вовремя получать актуальную информацию об энергоснабжении. Потребителям в столице соответствующие данные доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети или в мобильном приложении «Киев Цифровой», для потребителей в области – на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также жителей Украины призывают планировать максимальное использование мощных бытовых приборов в дневное время – с 08:00 до 18:00, чтобы уменьшить энергопотребление из общей сети.

Как сообщалось, финансисты улучшили прогноз относительно курса гривны к доллару в этом году.