Офицер ВСУ в эфире «Громадське радіо» сообщил, что на Покровском направлении российские захватчики нарушили «пасхальное перемирие». По его словам, на этом участке фронта 19 апреля перед шестью вечера действительно наступила тишина, которая продлилась около двух часов, информирует издание «НБН».

Военнослужащий отметил, что за сутки до «пасхального перемирия» под Покровском было 39 штурмов, а во время действия «прекращения огня» их произошло 36.

Преимущественно оккупанты атаковали на мотоциклах и легковых авто, им приходится прибегать к такой тактике из-за недостаточной физической подготовки. Захватчикам в полном снаряжении трудно пройти пешком 3 километра, поэтому они передвигаются на транспорте.

Цехоцкий также рассказал, что в районе Покровска враг существенно увеличил использование дронов на оптоволокне, эти БПЛА устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Защитники находят способы их обезвреживания, однако задача усложняется, когда россияне применяют такие беспилотники массово.

Напомним, начальник ОВА Александр Прокудин сообщил, что враг активизировал обстрелы Херсонщины. Чиновник рассказал о новой тактике нанесения ударов ВС РФ по региону.