Во вторник, 22 апреля, по новому церковному календарю день ангела у Виталия, Федора, Дмитрия, Всеволода, Платона, Гаврила и Остапа, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает интересное о характере обладателя имени Виталий:

Виталий (с латинского означает «жизненный») – веселый, остроумный, дружелюбный и доброжелательный человек. Обладатель этого имени всегда получает от жизни то, что хочет. Он трудолюбивый, но ленивый, работает по настроению, что мешает ему в бизнесе. Выберете дело, которое будет приносить материальную выгоду, даже если оно ему не нравится.

Этот мужчина будет романтичным с понравившейся ему девушкой, пока не завоюет ее, после красиво ухаживать ему надоедает. Вступает в брак после 30 лет, будет верен жене и дорожить ее любовью.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: заниматься домашними делами и тяжелым физическим трудом, отказывать в милостыни или помощи, ссориться, выполнять важные дела, обижать птиц или охотиться на них, вспоминать старые обиды и грустить.

Кроме того, 22 апреля не стоит рассказывать кому-то свои сны – это может принести проблемы. Также сегодня нельзя оставлять беспорядок в доме – иначе будут трудности в разных сферах жизни.

Напомним, ранее мы раскрывали значение имени Денис.