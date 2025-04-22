Начальник областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что во вторник, 22 апреля, ВС РФ массированно атаковали Харьков «Шахедами», прилеты беспилотников зафиксированы в четырех районах города: Шевченковском, Салтовском, Киевском и Новобаварском. На месте ударов работают все необходимые службы.

Мер Харькова Игорь Терехов в комментарии СМИ сообщил, что сейчас известно о больше 10 пострадавших в результате дронового удара по областному центру, информирует издание «НБН».

Городской глава добавил, что, по предварительным подсчетам, российские оккупанты нанесли по Харькову 12 ударов, в некоторых местах вспыхнули пожары.

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что армия Путина активизировала нанесение ударов по региону. Кроме того, по словам чиновника, оккупанты изменили тактику обстрелов.