Традиционно в начале рабочей недели и в послепраздничный период энергопотребление возросло. Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», во вторник, 22 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был на 5,1% выше, чем в понедельник.

При этом в компании не готовятся применять стабилизационные отключения света в среду, 23 апреля, информирует издание «НБН».

Украинцам не стоит забывать, что ситуация с энергоснабжением может меняться – на пострадавших от обстрелов энергообъектах проводятся аварийно-восстановительные работы.

Актуальная информация об энергообеспечении для киевлян доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а также в мобильном приложении «Киев Цифровой», для жителей области – на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Чтобы снизить энергопотребление из общей сети, необходимо активно использовать мощные бытовые приборы в период с 10:00 до 18:00. Это поможет избежать стабилизационных отключений света.

Напомним, в Минагрополитики ответили, ожидать ли снижения стоимости яиц после Пасхи.