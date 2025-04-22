Жданов в интервью изданию «Главред» рассказал, что политическая цель «пасхального перемирия» Путина – ублажить главу Белого дома и показать, что РФ якобы стремится к миру. По его словам, стратегия Кремля сработала – буквально в течение часа американский лидер поблагодарил диктатора за инициативу.

В то же время, как отметил военный эксперт, Москва объявила «пасхальное перемирие» на 30 часов, а не дней, и Трампу снова пришлось просить Путина продлить режим тишины, информирует «НБН».

На фронте прекращение огня не состоялось, однако на некоторых направлениях оккупанты во время «перемирия» занимались улучшением своих позиций и перегруппировкой для дальнейших наступлений. После этого ВС РФ активизировались на Сумщине, Харьковщине и в районе Лимана.

Жданов добавил, что Силам обороны удалось остаться на относительно нормальных позициях, благодаря тому, что Украина не «вляпалась» в продление «перемирия», на чем настаивает президент США.

Напомним, аналитики ISW оценили, согласится ли лидер россиян на мирное урегулирование по Украине в ближайшее время.