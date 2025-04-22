В отчете аналитиков ISW отмечается, что глава Кремля постоянно отказывается от предложений Киева и Вашингтона по перемирию, которое, согласно подходу американского лидера Дональда Трампа, предусматривает прекращение огня, а после – проведение переговоров по более широкому мирному соглашению.

Такое поведение Путина говорит о том, что он заинтересован в продолжении боевых действий, мирное урегулирование диктатора не интересует, информирует издание «НБН».

Американские эксперты напомнили, что 20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева согласиться на полное и безусловное прекращение огня, как минимум на 30-дневное.

На следующий день глава Кремля отказался от режима тишины, заявив, что соседняя страна якобы пытается «перехватить инициативу» и «говорить о расширении» перемирия. Диктатор добавил, что Москва хочет «внимательно все оценить».

Напомним, по данным СМИ, в Белом доме считают, что для мирного соглашения Украина может отдать под контроль государства-террориста 20% территории.