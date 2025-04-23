В среду, 23 апреля, по новому церковному календарю день ангела Софии, Александры, Георгия, Анатолия, Ивана и Валерия. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает об особенностях характера обладательницы имени София:

София (с древнегреческого означает «мудрая») – умная, дисциплинированная, остроумная, обаятельная, уверенная в себе женщина, которая способна найти выход из любой ситуации. В работе обладательница этого имени ответственная, целеустремленная, предусмотрительная, умеет грамотно выстроить процесс и прекрасно справится с руководящей должностью.

София привлекает внимание многих мужчин, но выберет того, рядом с которым будет чувствовать себя как за каменной стеной. В браке она может пытаться стать лидером, контролировать мужа и диктовать свои условия, что негативно отражается на отношениях.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день нельзя: лениться, злословить, ругаться с близкими, повышать голос, сплетничать, завидовать, отказывать в помощи, работать на огороде или в саду.

Кроме того, сегодня не стоит свататься или делать предложение – иначе брак будет несчастливым и наполненным конфликтами, недоразумениями и изменами.

Напомним, мы рассказывали о значении и характере имени Виталий.