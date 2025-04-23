Паниотто в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что рейтинг Зеленского вырос после его скандальной ссоры с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме в конце февраля, пишет «НБН».

По его словам, однако, это не трансформируется в долговременную поддержку электората. Украинцы после инцидента в Овальном кабинете временно консолидировались, подобно эффекту «сплочения вокруг флага» в первый год полномасштабного вторжения.

Гендиректор КМИС объяснил, что политические симпатии граждан к главе государства в значительной степени зависят от военной и социально-экономической ситуации в стране. Социолог отметил, что рейтинг президента может снова измениться, если в течение года произойдут существенные перемены в сфере безопасности или жизненного уровня населения.

Паниотто добавил, что сейчас Зеленскому крайне трудно сохранять высокий уровень поддержки, поскольку ситуация складывается таким образом, что мира возможно достичь только за счет серьезных уступок нашей страны.

Как сообщалось, социологи КМИС выяснили, сколько граждан согласны на капитуляцию, если США полностью прекратят поддержку Украины.