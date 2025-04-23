Во вторник, 22 апреля, как пишут в соцсетях, дроны атаковали 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ возле поселка Барсово во Владимирской области, информирует издание «НБН».

Однако в российском оборонном ведомстве об’яснили «бавовну» на объекте нарушением требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Руководитель ЦПД рассказал, что на 51-м арсенале ГРАУ россияне хранили около 105 000 тонн боепприпасов: артиллерийские снаряды, ракеты разного типа, в частности «Искандер», «Кинжал», «Точка-У», а также снаряды к комплексам С-300, С-400, «Панцирь-С1», «Град», «Ураган» и «Смерч».

В среду утром, 23 апреля, как сообщил Коваленко, на 51-м арсенале ГРАУ продолжается вторичная детонация, огонь практически полностью охватил территорию военного объекта оккупантов.

Как сообщалось, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне во временно захваченном городе развивают свои новые базы.