Согласно заявлению НЭК «Укрэнерго», энергопотребление в стране продолжает демонстрировать тенденцию к росту. В среду, 23 апреля, по состоянию на 09:30, его уровень был на 3,9% выше, чем во вторник.

В компании не планируют применять отключения света в четверг, 24 апреля. Однако украинцев призывают перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 18:00, когда СЭС работают наиболее эффективно, пишет «НБН».

В компании предупредили, что ситуация в энергетической системе может меняться, поскольку на объектах энергетики, пострадавших от атак оккупантов, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В случае применения аварийных или стабилизационных графиков отключений света, жителям столицы сообщат об этом в приложении «Киев Цифровой», а также на портале оператора распределения системы ДТЭК Киевские электросети.

Жителей Киевщины о распоряжении «Укрэнерго» проинформируют на сайте ДТЭК киевские региональные электросети.

Напомним, в «Ощадбанке» объяснили украинцам, что делать, если на финансовый номер приходят «чужие» SMS-сообщения.