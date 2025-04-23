В аналитическом материале ISW отмечается, что нынешняя линия фронта не обеспечивает так называемую стратегическую глубину, которая необходима Украине для надежной защиты от возобновления агрессии РФ, информирует издание «НБН».

Американские эксперты пишут, что россияне заметно активизировали использование бронетехники по всей линии фронта. По их мнению, армия Путина нацелилась на захват «пояса крепостей» на Донетчине. Также не исключено, что ВС РФ могут попытаться оккупировать больше территорий в 4 регионах, на которые Москва официально претендует.

Аналитики утверждают, что при этом Кремль может временно отказаться от полного контроля над этими областями, чтобы получить от США другие уступки, например, сокращение численности ВСУ или формирование пророссийского правительства в Киеве.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что Россия воспользуется любым перемирием, чтобы подготовиться к новой агрессии против Украины, особенно если Вашингтон откажется от дальнейших поставок оружия Киеву.

Как сообщалось, СМИ раскрыли детали плана Дональда Трампа по мирному урегулированию, с которым США ознакомили Украину в Париже.